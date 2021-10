Escape Game « Mystère au Jardin Millésimé » en partenariat avec Urban Quest au château Larrivet Haut Brion Léognan, 14 octobre 2021, Léognan.

2021-10-14 10:00:00 – 2021-10-16 16:00:00

Léognan Gironde Léognan

EUR 60 Avis aux épicuriens aventuriers : le Château Larrivet Haut-Brion a une mission pour vous ! En équipe de 2 à 5 joueurs, vous disposez de 60 minutes pour résoudre un maximum d’énigmes au cœur du Jardin Millésimé, premier jardin dédié au monde du vin. A mi-chemin entre l’escape game et le jeu de piste, cette aventure fun et connectée ponctuée de défis et de dégustations vous permettra de découvrir le Château Larrivet Haut-Brion autrement. Alors, prêt à relever le challenge et découvrir les secrets de cet endroit hors du commun ?

+33 5 56 64 99 87

Larrivet Haut-Brion

