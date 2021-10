Bagneux Atelier BE Bagneux, Hauts-de-Seine Escape Game : Mystère à l’atelier BE ! Atelier BE Bagneux Catégories d’évènement: Bagneux

A l’occasion de le journée porte ouverte des associations de la ville de Bagneux, venez nous rencontrer ce samedi 16 octobre à l’Atelier BE au 5 allée du poitou 92220 Bagneux lors d’un escape game. Inscription avec horaires définis pour avoir des groupes de 4 à 6 personnes à l’adresse mail : [atelierbe@bagneuxenvironnement.org](mailto:atelierbe@bagneuxenvironnement.org) Plusieurs créneaux disponibles : 10h, 12h, 14h et 16h Obligation d’arriver à l’heure pour démarrer chaque mission. Objectifs de la mission: * Découvrir l’atelier et les outils * Découvrir les outils low tech (marteau, scie, etc..)et high tech (découpeuse laser, fraiseuse numérique, Arduino) * Sensibiliser au bricolage et à la réparation d’objets avant de les jeter La réalisation d’un prototype vous permettra d’accomplir la fin de la mission ! Entre les missions, ce sera aussi un moment où vous pourrez venir échanger sur nos actions mais aussi découvrir nos futurs projets, etc… en buvant un thé ou en visitant nos locaux.

