Escape Game Musée Saint-Lary-Soulan, 4 novembre 2021, Saint-Lary-Soulan. Escape Game Musée 2021-11-04 18:30:00 18:30:00 – 2021-11-04 20:00:00 20:00:00 SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan Ad 15€ / enf 10€ / reduit 14€ / famille (2ad+2enf) 45€ / tribu 14€/pers à partir de 5 ad.

à partir de 8 ans

Depuis toujours les douaniers de Saint-Lary cherchent à connaître le visage de « Jean Brice », le célèbre contrebandier. Le gardien du musée sait que son portrait aurait été caché dans la vieille maison qui abrite aujourd'hui le musée. Serez-vous capable de découvrir quel est l'homme qui se cache derrière cette légende ? +33 5 62 40 87 86

à partir de 8 ans

