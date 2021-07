Toulouse Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Haute-Garonne, Toulouse Escape Game Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, le jeudi 8 juillet à 14:00

Durant 45 minutes plongez-vous dans la peau d’un résistant toulousain qui cherche à rejoindre la frontière espagnole. Pour cela, esquivez l’armée allemande, et utilisez les ressources de l’époque pour récupérer vos nouvelles cartes d’identité et rejoindre le maquis. Par équipe de 4 à 5 joueurs, résolvez des énigmes et accomplissez votre mission ! Gratuit Inscription (individuelles ou en groupe) au 05 34 33 17 40 Créneaux : 14h – 15h – 16h – 17h Equipes de 4 à 5 joueurs Accessible à partir de 9 ans (enfants accompagnés) Une création Mystery Prod de l’Atelier Brooklyn, Toulouse

Le chemin de la liberté Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

2021-07-08T14:00:00 2021-07-08T17:45:00

