Escape Game

Musée de l'Hydraviation, le samedi 14 mai à 19:30

NÉDIT : UN ESCAPE GAME AU MUSÉE ! « Biscarrosse, 1930. Le seul espoir repose sur vous, ouvriers de la base de montage et d’essais Latécoère. Vous devez sauver Pierre-Georges Latécoère et Henri Guillaumet d’une mission périlleuse… Serez-vous à la hauteur ? » Inédit au Musée de l’Hydraviation à Biscarrosse, notre équipe vous propose une immersion historique à travers un escapegame ! Vous avez 30 minutes chrono pour chercher les indices et retrouver les informations nécessaires afin de vous en sortir, ON COMPTE SUR VOUS ! Pour participer à cette première, il vous suffit de : Être un groupe de 3 à 6 joueurs déjà constitué (difficulté moyenne, à partir de 7 ans) ? Réserver obligatoirement un créneau de jeu uniquement par téléphone au 05.58.78.00.65 (8 séances disponibles – 30 minutes de temps de jeu). On vous attend nombreux, à très vite !

Uniquement sur inscription

