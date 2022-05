Escape game Musée archéologique de l’Oise, 14 mai 2022 18:00, Vendeuil-Caply.

Nuit des musées Escape game Musée archéologique de l’Oise Samedi 14 mai, 18h00 Sur inscription

Plongez dans l’univers de l’escape game et résolvez les énigmes

2 escape game vous attendent au musée :

L’étrange bureau de Théodore Monod et le trésor caché de Cayo Francès

Menez l’enquête et résolvez les énigmes.

plusieurs créneaux sont programmés pour chaque jeu :

18h-19h-20h-21h-22h

durée 45 mn

Le nombre de particiapnts est de 8 joueurs par jeu et par créneau

Le Musée – CCE archéologique de l'Oise, situé à proximité du théâtre antique de Vendeuil-Caply présente chaque année une exposition sur un thème de l'archéologie. Le musée archéologique de l'Oise, créé par la Communauté de communes des Vallées de la Brèche et de la Noye accueille également un Centre de conservation et d'étude. Ouvert en 2011, il présente chaque année une nouvelle exposition sur un thème archéologique.

Upon registration Saturday 14 May, 18:00

The Museum – Archaeological CCE of the Oise, located close to the ancient theatre of present Vendeuil-Caply every year an exhibition(exposure) on a theme of archaeology. Discover from February till November, 2015 an unpublished exhibition(exposure) “Faces(Figures) of the earth(ground)” devoted to the polychrome Gallo-Roman figurines in baked clay bare on the archaeological site of Vendeuil-Caply in 2013. The archaeological museum of the Oise, created by the District council of the Valleys of the Breach and of Floods it also receive a Centre of preservation and of study. Opened in 2011, he(it) presents every year a new exhibition(exposure) on an archaeological theme. hearing impairment

2 escape game le esperan en el museo: La extraña oficina de Théodore Monod y el tesoro escondido de Cayo Francès Dirige la investigación y resuelve los puzles.

varias franjas horarias están programadas para cada juego: 18h-19h-20h-21h-22h duración 45 mn El número de participantes es de 8 jugadores por juego y ranura

En inscripción Sábado 14 mayo, 18:00

Les Marmousets, 60120 Vendeuil-Caply 60120 Vendeuil-Caply Hauts-de-France