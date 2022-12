Escape Game : Monstres en cavale à la bibliothèque ! Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Escape Game : Monstres en cavale à la bibliothèque ! Erquy, 20 janvier 2023, Erquy . Escape Game : Monstres en cavale à la bibliothèque ! 1 rue Guérinet Bibliothèque municipale d’Erquy Erquy Côtes-d’Armor Bibliothèque municipale d’Erquy 1 rue Guérinet

2023-01-20 19:00:00 – 2023-01-20 20:00:00

Côtes-d’Armor Alerte ! Des créatures terrifiantes se sont échappées des livres. Les bibliothécaires ont besoin d’aide pour capturer les monstres responsables de ce désordre et les renvoyer dans leurs romans mais pour cela, il va falloir résoudre des énigmes ! Animation gratuite destinée aux enfants de 9 à 12 ans, organisée dans le cadre des Nuits de la Lecture. Sur réservation. biblio@ville-erquy.com +33 2 96 72 14 24 https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/escape-game-monstres-en-cavale-a-la-bibliotheque Bibliothèque municipale d’Erquy 1 rue Guérinet Erquy

