Escape game « Mission pollinisateurs » Médiathèque de Vallet Vallet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vallet

Escape game « Mission pollinisateurs » Médiathèque de Vallet, 14 mai 2022, Vallet. Escape game « Mission pollinisateurs »

Médiathèque de Vallet, le samedi 14 mai à 10:00

Dans le cadre de la fin de saison culturelle « Vivre autrement », venez participer à cet escape game pour en apprendre davantage sur la mission des pollinisateurs sauvages. Découvrez pleins d’autres animations sur le développement durable tout au long de cette journée.

Gartuit, sur inscription

Réseau de lecture publique de la communautés de communes Sèvre et Loire – Pays de la Loire Grandeur Nature Médiathèque de Vallet 16 rue emile gabory 44330 vallet Vallet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Vallet Autres Lieu Médiathèque de Vallet Adresse 16 rue emile gabory 44330 vallet Ville Vallet lieuville Médiathèque de Vallet Vallet Departement Loire-Atlantique

Médiathèque de Vallet Vallet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vallet/

Escape game « Mission pollinisateurs » Médiathèque de Vallet 2022-05-14 was last modified: by Escape game « Mission pollinisateurs » Médiathèque de Vallet Médiathèque de Vallet 14 mai 2022 Médiatheque de Vallet Vallet Vallet

Vallet Loire-Atlantique