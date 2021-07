ESCAPE GAME : MISSION POLLINISATEURS Mayenne, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Mayenne.

Venez vivre une aventure pleine de rebondissements, à la rencontre des abeilles sauvages et des pollinisateurs.

Venez relever le défi et résoudre une succession d’énigmes scientifiques et ludiques à la découverte des pollinisateurs sauvages ! Vous regarderez alors les insectes d’un tout autre oeil…

Vous aurez 60 minutes, montre en main, pour résoudre le jeu en faisant appel à votre sens de

l’observation, votre ingéniosité, votre habileté et votre logique.

Aucune connaissance préalable sur les pollinisateurs n’est nécessaire, mais l’entraide et la coopération entre joueurs sont la clé de la réussite !

Age minimum : 7 ans (accompagné d’adultes) ou 14 ans (sans adulte).

Nombre de participants : de 2 à 6 joueurs.

Durée d’une animation : 1h30.

Le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Mayenne Bas-Maine est une association à but non lucratif loi 1901.

