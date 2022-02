Escape game « Mission pollinisateurs » Maison du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine Montsoreau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montsoreau

Escape game « Mission pollinisateurs » Maison du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine, 1 mai 2022, Montsoreau. Escape game « Mission pollinisateurs »

du dimanche 1 mai au dimanche 8 mai à Maison du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine

Vivez l’expérience d’un naturaliste sur les traces des pollinisateurs ! «Enfermés » pendant 1h, en immersion totale dans un environnement plus vrai que nature, avec un naturaliste bien particulier… Il vous faudra faire preuve d’ingéniosité, d’entraide et d’écoute pour répondre aux questions. Equipe de 5 à 6 personnes maximum.

Gratuit

PNR Loire Anjou Touraine – Pays de la Loire Grandeur Nature Maison du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine 15 avenue de la Loire Montsoreau Montsoreau Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T11:30:00 2022-05-01T13:00:00;2022-05-01T14:30:00 2022-05-01T16:00:00;2022-05-01T16:15:00 2022-05-01T17:45:00;2022-05-02T09:45:00 2022-05-02T11:15:00;2022-05-02T11:30:00 2022-05-02T13:00:00;2022-05-02T14:30:00 2022-05-02T16:00:00;2022-05-02T16:15:00 2022-05-02T17:45:00;2022-05-03T09:45:00 2022-05-03T11:15:00;2022-05-03T11:30:00 2022-05-03T13:00:00;2022-05-03T14:30:00 2022-05-03T16:00:00;2022-05-03T16:15:00 2022-05-03T17:45:00;2022-05-04T09:45:00 2022-05-04T11:15:00;2022-05-04T11:30:00 2022-05-04T13:00:00;2022-05-04T14:30:00 2022-05-04T16:00:00;2022-05-04T16:15:00 2022-05-04T17:45:00;2022-05-05T09:45:00 2022-05-05T11:15:00;2022-05-05T11:30:00 2022-05-05T13:00:00;2022-05-05T14:30:00 2022-05-05T16:00:00;2022-05-05T16:15:00 2022-05-05T17:45:00;2022-05-06T09:45:00 2022-05-06T11:15:00;2022-05-06T11:30:00 2022-05-06T13:00:00;2022-05-06T14:30:00 2022-05-06T16:00:00;2022-05-06T16:15:00 2022-05-06T17:45:00;2022-05-07T09:45:00 2022-05-07T11:15:00;2022-05-07T11:30:00 2022-05-07T13:00:00;2022-05-07T14:30:00 2022-05-07T16:00:00;2022-05-07T16:15:00 2022-05-07T17:45:00;2022-05-08T11:30:00 2022-05-08T13:00:00;2022-05-08T14:30:00 2022-05-08T16:00:00;2022-05-08T16:15:00 2022-05-08T17:45:00

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montsoreau Autres Lieu Maison du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine Adresse 15 avenue de la Loire Montsoreau Ville Montsoreau lieuville Maison du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine Montsoreau Departement Maine-et-Loire

Maison du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine Montsoreau Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montsoreau/

Escape game « Mission pollinisateurs » Maison du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine 2022-05-01 was last modified: by Escape game « Mission pollinisateurs » Maison du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine Maison du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine 1 mai 2022 Maison du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine Montsoreau Montsoreau

Montsoreau Maine-et-Loire