ESCAPE GAME : MISSION POLLINISATEURS Corcoué-sur-Logne, 24 août 2021-24 août 2021, Corcoué-sur-Logne.

ESCAPE GAME : MISSION POLLINISATEURS 2021-08-24 – 2021-08-27

Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique Corcoué-sur-Logne

Cette année, vos vacances à la campagne sont perturbées par une morosité inhabituelle. Les prairies ont perdu de leurs couleurs et les bourdonnements des insectes ne se font plus entendre. Vous aviez prévu de vous reposer mais autant de malaise et de nostalgie ne peuvent vous laisser indifférents. Un naturaliste vous invite alors à trouver les réponses à la crise qui se profile en apprenant à connaître la nature.

La région Pays de la Loire, l’espace de vie sociale de Corcoué sur Logne et le CPIE, vous attendent pour relever le défi.

Venez résoudre une succession d’énigmes scientifiques et ludiques à la découverte des pollinisateurs sauvages ! Vous regarderez alors les insectes d’un tout autre œil…

Vous aurez 60 minutes, montre en main, pour résoudre le jeu en faisant appel à votre sens de l’observation, votre ingéniosité, votre habileté et votre logique.

Aucune connaissance préalable sur les pollinisateurs n’est nécessaire, mais l’entraide et la coopération entre joueurs sont les clés de la réussite !

A la rencontre des abeilles sauvages et des pollinisateurs

http://cpie-logne-et-grandlieu.org/

