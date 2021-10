“ESCAPE GAME : MISSION POLLINISATEUR” A CLISSON Clisson, 2 novembre 2021, Clisson.

“ESCAPE GAME : MISSION POLLINISATEUR” A CLISSON 2021-11-02 – 2021-11-06 Médiathèque Geneviève Couteau 1 Place Jacques Demy

Clisson Loire-Atlantique

L’Escape game « Mission pollinisateur » invite le joueur à se mettre

dans la peau d’un naturaliste et découvrir pourquoi la campagne

subie la disparition des couleurs et bourdonnements des insectes.

L’actualité se fait le relais régulier de la disparition des

pollinisateurs et leur importance pour l’équilibre de la

biodiversité et la production alimentaire mondiale. La Ville de

Clisson à travers ses 3 ruchers municipaux et son Atlas de la

Biodiversité souhaite préserver et sensibiliser les habitants à cet

enjeu majeur du 21e siècle.

Entre amis ou en famille, venez résoudre les énigmes

scientifiques et ludiques à la découverte des pollinisateurs

sauvages. Sens de l’observation, ingéniosité, habileté et logique

seront indispensables pour réussir cette aventure pleine de

rebondissements ! Aucune connaissance préalable sur les

pollinisateurs n’est nécessaire, mais l’entraide et la coopération

entre joueurs sont la clé de la réussite !

/// 6 joueurs maximum par session.

/// Présence d’un adulte référent obligatoire de 7 à 14 ans.

> Mardi 2 novembre : 15 h / 17 h

> Mercredi 3 novembre : 9 h 30 / 11 h 30 / 15 h / 17 h

> Jeudi 4 novembre : 9 h 30 / 11 h 30 / 15 h / 17 h

> Vendredi 5 novembre : 9 h 30 / 11 h 30 / 15 h / 17 h

> Samedi 6 novembre : 9 h 30 / 11 h 30 / 15 h / 17 h

/// Sur inscription – Gratuit : agenda21@mairie-clisson.fr

/// partir de 7 ans

“Escape game : Mission Pollinisateur” A la médiathèque Geneviève Couteau de Clisson du 2 au 6 novembre

agenda21@mairie-clisson.fr +33 2 51 79 00 85

L’Escape game « Mission pollinisateur » invite le joueur à se mettre

dans la peau d’un naturaliste et découvrir pourquoi la campagne

subie la disparition des couleurs et bourdonnements des insectes.

L’actualité se fait le relais régulier de la disparition des

pollinisateurs et leur importance pour l’équilibre de la

biodiversité et la production alimentaire mondiale. La Ville de

Clisson à travers ses 3 ruchers municipaux et son Atlas de la

Biodiversité souhaite préserver et sensibiliser les habitants à cet

enjeu majeur du 21e siècle.

Entre amis ou en famille, venez résoudre les énigmes

scientifiques et ludiques à la découverte des pollinisateurs

sauvages. Sens de l’observation, ingéniosité, habileté et logique

seront indispensables pour réussir cette aventure pleine de

rebondissements ! Aucune connaissance préalable sur les

pollinisateurs n’est nécessaire, mais l’entraide et la coopération

entre joueurs sont la clé de la réussite !

/// 6 joueurs maximum par session.

/// Présence d’un adulte référent obligatoire de 7 à 14 ans.

> Mardi 2 novembre : 15 h / 17 h

> Mercredi 3 novembre : 9 h 30 / 11 h 30 / 15 h / 17 h

> Jeudi 4 novembre : 9 h 30 / 11 h 30 / 15 h / 17 h

> Vendredi 5 novembre : 9 h 30 / 11 h 30 / 15 h / 17 h

> Samedi 6 novembre : 9 h 30 / 11 h 30 / 15 h / 17 h

/// Sur inscription – Gratuit : agenda21@mairie-clisson.fr

/// partir de 7 ans

dernière mise à jour : 2021-09-21 par