Escape Game Mission Data Bfm Aurence Limoges, jeudi 25 avril 2024.

Escape Game Mission Data Pour les 12 ans et + Jeudi 25 avril, 15h00 Bfm Aurence Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T15:00:00+02:00 – 2024-04-25T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-25T15:00:00+02:00 – 2024-04-25T16:30:00+02:00

Vous devez aider un journaliste à mener l’enquête sur les agissements suspects du président des États-Unis et du dirigeant d’un célèbre réseau social. Les enquêteurs en herbe vont s’apercevoir que des données ont été subtilisées et manipulées à des fins obscures. Un escape game inspiré de faits réels ! Nos objectifs : comprendre comment utiliser les médias de manière responsable, ce que sont l’identité et la trace numériques, et se familiariser avec les notions d’espace privé et d’espace public.

En partenariat avec Récréasciences.

Pour les 12 ans et +

Sur inscription au 05 55 05 02 85

Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Corgnac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

©Récréasciences