Escape game – Mission 007 ! Arbre en danger Savigny-en-Véron Savigny-en-Véron Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Savigny-en-Véron

Escape game – Mission 007 ! Arbre en danger Savigny-en-Véron, 20 avril 2022, Savigny-en-Véron. Escape game – Mission 007 ! Arbre en danger Savigny-en-Véron

2022-04-20 14:30:00 – 2022-04-20 15:30:00

Savigny-en-Véron Indre-et-Loire Savigny-en-Véron Un mystérieux virus détruit un à un les arbres du bocage et se propage sur l’ensemble de la planète. Nous avons besoin d’une équipe de choc pour l’éradiquer ! Votre mission : une heure pour trouver l’antidote et sauver le monde. A vous de jouer ! Dès 10 ans

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €

Rendez-vous à l’écoMusée

Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 Un mystérieux virus détruit un à un les arbres du bocage et se propage sur l’ensemble de la planète. Nous avons besoin d’une équipe de choc pour l’éradiquer ! Votre mission : une heure pour trouver l’antidote et sauver le monde. A vous de jouer ! Dès 10 ans

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € Un mystérieux virus détruit un à un les arbres du bocage et se propage sur l’ensemble de la planète. Nous avons besoin d’une équipe de choc pour l’éradiquer ! Votre mission : une heure pour trouver l’antidote et sauver le monde. A vous de jouer ! Dès 10 ans

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €

Rendez-vous à l’écoMusée

Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 Savigny-en-Véron

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Savigny-en-Véron Autres Lieu Savigny-en-Véron Adresse Ville Savigny-en-Véron lieuville Savigny-en-Véron Departement Indre-et-Loire

Escape game – Mission 007 ! Arbre en danger Savigny-en-Véron 2022-04-20 was last modified: by Escape game – Mission 007 ! Arbre en danger Savigny-en-Véron Savigny-en-Véron 20 avril 2022 Indre-et-Loire Savigny-en-Véron

Savigny-en-Véron Indre-et-Loire