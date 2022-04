Escape Game – Minuit moins cinq avant le boulversement La Rivière-Drugeon La Rivière-Drugeon Catégories d’évènement: Doubs

La Rivière-Drugeon Doubs La Rivière-Drugeon Organisé par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Haut-Doubs.

Venue du futur, Thémis nous met au défi. Préserver la planète est sa priorité. Son objectif est de tester les capacités de l’humanité en matière de résilience. Elle est programmée pour faire de nous des ambassadeurs de la transition si nous réussissons. Dans le cas contraire, elle déclenchera un black-out et forcera les êtres humains à ralentir voire stopper leurs émissions de gaz à eff et de serre. Relèverez-vous le défi ?

Inscription obligatoire (nombre de places limité). contact@cpiehautdoubs.org +33 3 81 49 82 99 Organisé par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Haut-Doubs.

