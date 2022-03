Escape Game Mervans Mervans Catégories d’évènement: Mervans

Saône-et-Loire

Escape Game Mervans, 2 avril 2022, Mervans. Escape Game Salle des Associations Route de Louhans Mervans

2022-04-02 – 2022-04-02 Salle des Associations Route de Louhans

Mervans Saône-et-Loire Mervans EUR 40 40 Cauchemar au resto

Venez aider Rastatouille à retrouver les étoiles du grand chef Beaucu…

Par équipe de 4 à 6 personnes vous aurez 45 minutes pour relever les défis rythme déjouer les énigmes. apemervans@gmail.com +33 6 83 89 52 60 Cauchemar au resto

Venez aider Rastatouille à retrouver les étoiles du grand chef Beaucu…

Par équipe de 4 à 6 personnes vous aurez 45 minutes pour relever les défis rythme déjouer les énigmes. Salle des Associations Route de Louhans Mervans

dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Catégories d’évènement: Mervans, Saône-et-Loire Autres Lieu Mervans Adresse Salle des Associations Route de Louhans Ville Mervans lieuville Salle des Associations Route de Louhans Mervans Departement Saône-et-Loire

Mervans Mervans Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mervans/

Escape Game Mervans 2022-04-02 was last modified: by Escape Game Mervans Mervans 2 avril 2022 Mervans Saône-et-Loire

Mervans Saône-et-Loire