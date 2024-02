Escape Game Mercure Site Archéologique Escolives-Sainte-Camille, jeudi 18 juillet 2024.

Escape Game Mercure Site Archéologique Escolives-Sainte-Camille Yonne

Le trésor du dieu Mercure a été perdu.

Il a besoin de vous pour l’aider à retrouver l’emplacement exact du coffre et le remettre à son messager envoyé sur terre pour le récupérer.

Afin d’accomplir votre mission, il vous faudra déjouer les pièges et élucider les énigmes !

Mercure compte sur vous !

2 sessions à 14 h 00 et 16 h 00 (durée 45 min)

10 personnes max par session (réservation fortement conseillée) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 14:00:00

fin : 2024-07-18 17:00:00

Site Archéologique 7 Rue Raymond Kapps

Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Escape Game Mercure Escolives-Sainte-Camille a été mis à jour le 2024-02-13 par COORDINATION YONNE