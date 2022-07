Escape game médiéval

Escape game médiéval, 19 août 2022, . Escape game médiéval



2022-08-19 15:30:00 – 2022-08-19 17:00:00 18 18 EUR Oyez, oyez chevaliers ! Vous voilà plongé.e.s en 1442 en plein Moyen Âge, pendant la guerre de Cent ans. Les Anglais occupent une partie de la Guyenne. Vous avez répondu à l’appel du roi Charles VII afin d’aller libérer la ville de Tartas. Oui mais voilà… Alors que vous n’êtes qu’à quelques lieux de la ville assiégée vous croisez, dans la prairie des Énigmes, une Hade, sorcière maléfique. Elle vous retient captif.ve.s sous un vieux chêne et projette de vous transformer en …Porc Noir (Gascon). Vous disposez de 60 mn pour tenter de déjouer ses plans en résolvant une série d’énigmes. Précisions :

* à l’issue du jeu un goûter est proposé

* cette animation est accessible à partir de 10 ans

