Escape Game Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Escape Game Médiathèque Les Etoiles, 3 mai 2022, Villenave-d'Ornon. Escape Game

du mardi 3 mai au samedi 7 mai à Médiathèque Les Etoiles

Parviendrez-vous à préserver l’eau ? ———————————— ### Devenez un héros H2 L’histoire se déroule de nos jours pendant un épisode de canicule. Dans un labo de sciences, l’électrovanne de vidange de l’aquarium pédagogique qui abrite un jeune esturgeon s’est coincée en position ouverte. L’aquarium se vide progressivement et la chaleur qui amplifie l’évaporation aggrave la situation. Des litres et des litres d’eau sont gaspillés ! L’enseignante, en voyage scolaire, vient de recevoir l’alerte sur son smartphone mais ne peut agir à distance, ni se déplacer. Elle adresse un message à son groupe d’éco-délégués afin qu’ils se rendent sur place pour débloquer la situation. * Durant la partie, les joueurs vont devoir rechercher des informations, trouver et décoder des indices, élaborer des hypothèses pour tenter de résoudre les énigmes. Cet outil d’apprentissage fait appel à différentes postures : investigation, observation, manipulation, réflexion et déduction.

Tout public à partir de 8 ans • Réservez votre session de jeu

Proposé par Cap Science Médiathèque Les Etoiles 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-03T15:00:00 2022-05-03T20:00:00;2022-05-04T10:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T15:00:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T10:00:00 2022-05-06T12:00:00;2022-05-06T14:00:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Médiathèque Les Etoiles Adresse 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon Departement Gironde

Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-dornon/

Escape Game Médiathèque Les Etoiles 2022-05-03 was last modified: by Escape Game Médiathèque Les Etoiles Médiathèque Les Etoiles 3 mai 2022 Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon

Villenave-d'Ornon Gironde