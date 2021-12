La Seyne-sur-Mer Médiathèque le Clos Saint-Louis La Seyne-sur-Mer, Var Escape game Médiathèque le Clos Saint-Louis La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

Nuits de la lecture à la Médiathèque Luigi PIRANDELLO. Tout est prêt pour accueillir Arnaud SELEB, auteur à succès qui doit participer à une rencontre et une lecture. Le public l’attend, le personne l’attend, la presse l’attend, mais il ne vient pas… Que s’est-il passé ? Une aventure contemporaine à vivre en famille à partir de 10 ans

Sur inscription

Dernier chapitre – Jeu d'enquête théâtralisé
Médiathèque le Clos Saint-Louis
887 avenue Henri Guillaume 83500 La Seyne-sur-Mer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T22:00:00

