Médiathèque du Val d'Amour, le samedi 22 janvier 2022 à 13:00

Lors de séance d’une demi-heure, les groupes devront retrouver la mascotte disparue de la médiathèque pour pouvoir s’échapper de la salle. A partir de 6 ans, présence d’un adulte nécessaire pour les enfants de moins de 12 ans.

Groupes de 4 personnes maximum

Qui saura retrouver la mascotte disparue et s’échapper de la salle le plus rapidement ? Médiathèque du Val d’Amour Quartier Bel Air 39600 Port-Lesney Port-Lesney Port-Lesney-Grange-de-Vaivre Jura

2022-01-22T13:00:00 2022-01-22T18:00:00

Médiathèque du Val d'Amour Adresse Quartier Bel Air 39600 Port-Lesney Ville Port-Lesney