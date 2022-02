Escape game Médiathèque d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Escape game Médiathèque d’Ornon, 22 février 2022, Villenave-d'Ornon. Escape game

du mardi 22 février au samedi 26 février à Médiathèque d’Ornon

Discrict Treize Enigme 13. ————————– ### Vous rêvez de jouer les agents secrets ? Ce jeu familial d’évasion sur tablette est fait pour vous ! Dans la Révolte, que dit Katniss Everdeen à son arc, conçu par les experts du discrict treize, pour le désactiver ? • « Au revoir. » • « Bonne nuit. » • « Mission accomplie. » • « Game over. »

Pour adolescents et adultes

Hunger Games Médiathèque d’Ornon 46 Rue Jean-Jacques Rousseau, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T15:00:00 2022-02-22T20:00:00;2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-24T15:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-02-25T10:00:00 2022-02-25T12:00:00;2022-02-25T15:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T18:00:00

