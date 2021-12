Sainte-Geneviève-sur-Argence Médiathèque de l'Argence Aveyron, Sainte-Geneviève-sur-Argence Escape Game Médiathèque de l’Argence Sainte-Geneviève-sur-Argence Catégories d’évènement: Aveyron

Médiathèque de l’Argence, le samedi 22 janvier 2022 à 11:00

**Avec le service culturel de la commune d’Argences-en-Aubrac** Vous faites partie d’un collectif d’artistes en train de se préparer à un concert. Au cours de la répétition générale, vous trouvez un texte écrit dans une langue mystérieuse : vous voilà transportés dans une autre époque… Aurez-vous l’oeil assez affuté et l’oreille assez fine pour trouver les indices cachés dans les livres, les sons et les couleurs ? Saurez-vous retrouver la formule permettant de revenir au présent avant le début du concert ? _Inscriptions jusqu’au 17 janvier – sur place dans les Médiathèques de l’Argence ou de la Viadène, ou par mail à [mediatheque.argence@ccacv.fr](mailto:mediatheque.argence@ccacv.fr)_

passe sanitaire obligatoire

Arriverez-vous à sauver le concert ? Médiathèque de l’Argence 1 place des tilleuls 12420 Sainte-Geneviève-sur-Argence Sainte-Geneviève-sur-Argence Aveyron

2022-01-22T11:00:00 2022-01-22T12:00:00

