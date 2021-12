Calmont Médiathèque de Calmont Calmont, Haute-Garonne Escape game Médiathèque de Calmont Calmont Catégories d’évènement: Calmont

Haute-Garonne

Escape game Médiathèque de Calmont, 22 janvier 2022, Calmont. Escape game

Médiathèque de Calmont, le samedi 22 janvier 2022 à 15:00 Nombre de places limité

Sous la houlette d’une animatrice déchaînée, l’Autan des mots se transforme en parcours d’embûches. Saurez-vous résoudre les énigmes et sortir de la médiathèque ? Médiathèque de Calmont 16 avenue de Mazères 31560 Calmont Calmont Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calmont, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque de Calmont Adresse 16 avenue de Mazères 31560 Calmont Ville Calmont lieuville Médiathèque de Calmont Calmont