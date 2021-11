Quevauvillers Médiathèque communautaire de Quevauvillers Quevauvillers, Somme Escape game Médiathèque communautaire de Quevauvillers Quevauvillers Catégories d’évènement: Quevauvillers

Somme

Escape game Médiathèque communautaire de Quevauvillers, 21 janvier 2022, Quevauvillers. Escape game

Médiathèque communautaire de Quevauvillers, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:30

Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et curieuses, petits et grands, à vivre une expérience originale et ludique. Leur mission ? S’appuyer sur leur sens de l’observation, le travail d’équipe et un esprit critique pour déconstruire une vague d’idées reçues diffusées par un groupe se faisant appeler « Les Obscurantes ». Mais attention, l’horloge tourne… Il leur faudra aller vite pour achever ce défi !

6 places maximum

Panique dans la bibliothèque ! Escape game dès 12 ans. Médiathèque communautaire de Quevauvillers 80710 Quevauvillers Quevauvillers Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:30:00 2022-01-21T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Quevauvillers, Somme Autres Lieu Médiathèque communautaire de Quevauvillers Adresse 80710 Quevauvillers Ville Quevauvillers lieuville Médiathèque communautaire de Quevauvillers Quevauvillers