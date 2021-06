Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Calvados, Lion-sur-Mer Escape Game « Maudit Kraken » Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Lion-sur-Mer

Escape Game « Maudit Kraken » Lion-sur-Mer, 6 août 2021-6 août 2021, Lion-sur-Mer. Escape Game « Maudit Kraken » 2021-08-06 10:30:00 – 2021-08-06 11:30:00 Parc de la Mairie de Lion sur mer 30 rue Gallieni

Lion-sur-Mer Calvados Attention les pirates débarquent à Lion sur mer !

Avec votre équipe (4 à 5 joueurs), plongez dans l’univers des pirates et méfiez-vous de Maudit Kraken…

Sous une tente transformée en bateau, vous aurez 1 heure pour résoudre l’énigme proposée.Il y a des objets à trouver, des messages à décoder, des caches à identifier…Tout en vous amusant, il vous faudra ensemble observer, communiquer, coopérer pour trouver la solution.

Une aventure ludique et inoubliable entre amis ou en famille.

Informations pratiques :

A partir de 7ans.

Les mineurs sont obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Conditions sanitaires : groupe limité à 5 personnes, gel à disposition, masque recommandé, désinfection des objets assurée par l’organisateur après chaque partie. Attention les pirates débarquent à Lion sur mer ! Avec votre équipe (4 à 5 joueurs), plongez dans l’univers des pirates et méfiez-vous de Maudit Kraken… Sous une tente transformée… lion@caenlamer.fr +33 2 61 53 60 02 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/ Attention les pirates débarquent à Lion sur mer ! Avec votre équipe (4 à 5 joueurs), plongez dans l’univers des pirates et méfiez-vous de Maudit Kraken… Sous une tente transformée… Attention les pirates débarquent à Lion sur mer !

Avec votre équipe (4 à 5 joueurs), plongez dans l’univers des pirates et méfiez-vous de Maudit Kraken…

Sous une tente transformée en bateau, vous aurez 1 heure pour résoudre l’énigme proposée.Il y a des objets à trouver, des messages à décoder, des caches à identifier…Tout en vous amusant, il vous faudra ensemble observer, communiquer, coopérer pour trouver la solution.

Une aventure ludique et inoubliable entre amis ou en famille.

Informations pratiques :

A partir de 7ans.

Les mineurs sont obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Conditions sanitaires : groupe limité à 5 personnes, gel à disposition, masque recommandé, désinfection des objets assurée par l’organisateur après chaque partie.

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lion-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Lion-sur-Mer Adresse Parc de la Mairie de Lion sur mer 30 rue Gallieni Ville Lion-sur-Mer lieuville 49.28681#-0.31352