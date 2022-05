Escape game Maison de la négritude et des Droits de l’Homme Champagney Catégories d’évènement: Champagney

Haute-Saône

Escape game Maison de la négritude et des Droits de l’Homme, 14 mai 2022, Champagney. Escape game

le samedi 14 mai à Maison de la négritude et des Droits de l’Homme

L’incroyable compagnie a concocté pour un escape game premettant de découvrir autrement la Maison de la Négritude à partir de 13 ans. Le nombre de places étant limité (8 par session), il sera impératif de s’inscrire au 03.84.23.25.45. L’ouverture des inscriptions sera précisé ultérieurement.

sur inscription (non ouvertes à ce jour) uniquemeny

Escape game à la Maison de la Négritude Maison de la négritude et des Droits de l’Homme 24 Grande rue 70290 Champagney Champagney Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Champagney, Haute-Saône Autres Lieu Maison de la négritude et des Droits de l'Homme Adresse 24 Grande rue 70290 Champagney Ville Champagney lieuville Maison de la négritude et des Droits de l'Homme Champagney Departement Haute-Saône

Maison de la négritude et des Droits de l'Homme Champagney Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champagney/

Escape game Maison de la négritude et des Droits de l’Homme 2022-05-14 was last modified: by Escape game Maison de la négritude et des Droits de l’Homme Maison de la négritude et des Droits de l'Homme 14 mai 2022 Champagney Maison de la négritude et des Droits de l'Homme Champagney

Champagney Haute-Saône