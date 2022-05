Escape Game Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Escape Game Mairie de Colomiers, 4 mai 2022, Colomiers.

Mairie de Colomiers, le mercredi 4 mai à 14:00

Venez participé à un grand Escape Game sur le thème de la sécurité routière et addictions

Maison citoyenne En-Jacca
Mairie de Colomiers
1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers
Colomiers Plein Centre
Haute-Garonne

2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T18:00:00

