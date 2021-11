Villeurbanne Bibliothèque universitaire sciences Lyon 1 Métropole de Lyon, Villeurbanne Escape Game magique à la BU Bibliothèque universitaire sciences Lyon 1 Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Bibliothèque universitaire sciences Lyon 1, le jeudi 20 janvier 2022 à 20:00

La BU Sciences fête les Nuits de la lecture en vous invitant à un escape game magique. Le plus célèbre des jeunes sorciers vous attend pour une course effrénée dans la BU afin d’être la première équipe qui viendra à bout des énigmes.

200 places disponibles. Venir si possible en arborant une des couleurs ou un accessoire d’une des 4 maison de l’école des sorciers.

Escape Game Magique à la BU Bibliothèque universitaire sciences Lyon 1 20 avenue Gaston Berger 69100 Villeurbanne

2022-01-20T20:00:00 2022-01-20T23:45:00

