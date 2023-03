Escape Game « Lux in ténébris » Médiathèque Tournus Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

Saône-et-Loire EUR Samedi 1 avril – 14h15 à 16h45 – Médiathèque Seul, en duo ou en groupe, venez découvrir « Lux in ténébris » : une enquête médiévale dont vous êtes le héros ! La médiathèque vous propose deux créneaux : de 14h15 à 15h15 et de 15h45 à 16h45. Entrée libre, sur inscription à la Médiathèque.

Activité de 14h15 à 16h45, à partir de 14 ans. Médiathèque de Tournus, Cour du Cloître

03 85 51 06 41 – mediatheque@tournus.fr mediatheque@tournus.fr +33 3 85 51 06 41 Médiathèque Cour du cloître Tournus

