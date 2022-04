ESCAPE GAME “L’INCANTATION MAUDITE” Soumont Soumont Catégories d’évènement: Hérault

Soumont Hérault Soumont EUR 13 13 Depuis quelques temps les disparitions de pèlerins recommencent… Une ombre rôde à nouveau dans les couloirs du prieuré. Serait-ce lui? L’alchimiste avide d’or et de sang est de retour ! Et vous, oserez-vous passer la porte de son repère ? Escape room de 1h00.

Infos pratiques :

Retour de l’alchimiste prévu tous les jeudis de juillet et les samedis 9 et 23 juillet.

Escape à partir de 7 ans, groupe max de 8 joueurs (dont enfants) sinon 6 adultes

Séances : 10h15 – 12h15 – 14h15 – 16h15

