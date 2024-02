Escape Game « L’Héritage des Dauber » aux Archives Municipales Archives Municipales Marmande, lundi 11 mars 2024.

ESCAPE GAME L’Héritage des Dauber A partir de 16 ans.

Plongez dans l’histoire passionnante d’une des familles les plus emblématiques de Marmande. A partir de faits réels, cet Escape Game allie documents originaux et outils numériques. Sur son lit de mort, Armand d’Auber de Peyrelongue, sans descendance et voyant sa lignée s’éteindre, a pris la décision de léguer sa fortune à celui ou celle qui s’engagera à perpétuer la mémoire de sa famille.

– Séances d’1h, 3 à 6 personnes par créneau.

Du 12 au 16 mars Festival TekA(rt) réservation via le site www.tekart.fr ou auprès du service Archives.

– Le mardi, jeudi, vendredi 10h30 ; 18h30.

– Le mercredi et samedi 10h30 ; 14h ; 16h30 ; 18h30.

Du 18 au 23 mars Réservation auprès du service Archives

– Le mardi, jeudi, vendredi 16h30 ; 18h30.

– Le mercredi et samedi 10h30 ; 14h ; 16h30 ; 18h30.

Gratuit, sur inscription. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-11

fin : 2024-03-23

Archives Municipales 1 rue du Palais

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine archives@mairie-marmande.fr

