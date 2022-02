ESCAPE GAME L’Espace d’Art Contemporain Gruissan Catégories d’évènement: Aude

Gruissan

ESCAPE GAME

L’Espace d’Art Contemporain, le samedi 19 mars à 15:00

Venez vous plonger au cœur de l’enquête qui a secoué la France entière… « QUI A TUE MADAME DUROY » Animé par le Point Jeune de Gruissan De 12 ans et plus

Gratuit. Pass vaccinal et masque obligatoires. Inscription en ligne.

L’Espace d’Art Contemporain se transforme en Cluedo Géant. L’Espace d’Art Contemporain 20 avenue de la Douane Gruissan Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T15:00:00 2022-03-19T17:00:00

Catégories d'évènement: Aude, Gruissan
Lieu L'Espace d'Art Contemporain
Adresse 20 avenue de la Douane
Ville Gruissan

