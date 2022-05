Escape Game “Les voyages de Jules Verne” Médiathèque de Sèvres Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres

Escape Game “Les voyages de Jules Verne” Médiathèque de Sèvres, 21 mai 2022, Sèvres. Escape Game “Les voyages de Jules Verne”

Médiathèque de Sèvres, le samedi 21 mai à 14:00

_Réalisé par Raluca Lazar, documentaliste au collège de Sèvres_ Le manuscrit du _Tour du monde en 80 jours_ a été volé … Qui veut s’engager sur les traces de Philéas Fog et de Jean Passepartout pour aider Jules Verne à le retrouver ? _____________ Age : de 10 à 97 ans Durée : 45 mn Une séance toutes les heures de 14h à 18h 5 personnes par équipe Bonne route et bon vent sur terre comme sur mer !

Sur inscription

Venez tester vos talents d’enquêteur autour de l’univers de Jules Verne Médiathèque de Sèvres 8 rue de Ville d’Avray Sèvres Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Sèvres Autres Lieu Médiathèque de Sèvres Adresse 8 rue de Ville d'Avray Ville Sèvres lieuville Médiathèque de Sèvres Sèvres Departement Hauts-de-Seine

Médiathèque de Sèvres Sèvres Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sevres/

Escape Game “Les voyages de Jules Verne” Médiathèque de Sèvres 2022-05-21 was last modified: by Escape Game “Les voyages de Jules Verne” Médiathèque de Sèvres Médiathèque de Sèvres 21 mai 2022 Médiathèque de Sèvres Sèvres Sèvres

Sèvres Hauts-de-Seine