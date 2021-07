Escape game : Les prisons de la cathédrale sont hantées ! Noyon, 6 août 2021-6 août 2021, Noyon.

Escape game : Les prisons de la cathédrale sont hantées ! 2021-08-06 15:00:00 – 2021-08-06 15:50:00

Noyon Oise

L’âme d’un ancien prisonnier hante les prisons de l’officialité depuis des années. Plus personne n’ose y entrer. Avec courage, logique et détermination, entrez dans les cellules, déjouez les énigmes laissées par ce fantôme et mettez un terme à son supplice. Mais attention, ceux qui ont accepté cette mission auparavant ne sont jamais revenus.

contact@noyon-tourisme.com +33 3 44 44 21 88 https://boutique.noyon-tourisme.com/visites-guidees/visites-guidees-a-noyon/escape-game-les-prisons-de-la-kt

