Escape Game – Les Mystères du Père Noël

Escape Game – Les Mystères du Père Noël, 17 décembre 2022, . Escape Game – Les Mystères du Père Noël



2022-12-17 – 2023-01-01 Oup’s, ils ont fait n’importe quoi, le Père-Noël est embêté !

Les Mini-Yétis sont maintenant chez toi, d’ailleurs ils t’ont préparé des énigmes de Noël… D’ici une heure, tous les cadeaux du Père Noël seront volés par les Mini-Yétis… ce qui provoquera une explosion sur le pôle nord, mais aussi dans ta maison ! A partir de 6ans, accompagné obligatoirement d’un adulte, maximum 4 joueurs. Oup’s, ils ont fait n’importe quoi, le Père-Noël est embêté !

