Escape game : les mystères de l'eau dans la ville
Montcornet
13 juillet 2022

En 2050, l'eau est devenue une ressource rare, les lois pour son utilisation sont donc plus restrictives. Une organisation terroriste a vu le jour, elle détourne l'eau des villes pour la revendre au marché bleu. Son chef se cache, il faut à tout prix identifier sa position pour l'arrêter. Serez-vous à la hauteur ?

contact@cpie-hautsdefrance.fr
+33 3 23 80 02 03
http://www.cpie-aisne.com/cpie/Content.aspx?ID=214259

