Escape Game Les Mazures Les Mazures Catégorie d’évènement: Les Mazures

Escape Game Les Mazures, 23 avril 2022, Les Mazures. Escape Game Les Mazures

2022-04-23 – 2022-04-23

Les Mazures Ardennes 12 12 EUR Les Mazures Explorez le galion , fouillez l’épave, grimpez jusque la forteresse mais méfiez-vous du Kraken ! (Attention, l’escape game se déroule dans le parc acrobatique mais à aucun moment vous ne serez tenu de pratiquer l’un des parcours, le plancher des vaches est votre allié dans l’aventure !) 2 niveaux de difficulté : > niveau 1 : débutants et enfants de 4 à 11 ans > niveau 2 : 12 ans et + LOCALISATION : > Parc Accrobranche “Le Corsaire Volant” > Lac des Vieilles Forges > Coordonnées GPS : 49.875669819950076, 4.597652704962943 INFORMATIONS : > Réservation fortement conseillée auprès de Plume : > 06.98.96.95.24 > par messenger > par mail : plumedeco@hotmail.fr Les places étant limitées, nous ne pouvons pas vous garantir l’accès à l’animation sans réservation. > Parking et toilettes gratuits > Restauration et buvette sur place > Les enfants de moins de 18 ans ne seront pas admis sans la présence d’un adulte > En aucun cas vous n’aurez à emprunter le parcours de l’accrobranche. Vous resterez sur le plancher des vaches pour vous mesurer aux énigmes du Professeur Plume > Des animateurs sur place vous accueilleront, vous guideront et vous aideront dans votre quête, inutile d’être Sherlock Holmes ! Réservations/infos : 06.98.96.95.24 ou messenger ou plumedeco@hotmail.fr +33 6 98 96 95 24 Les Mazures

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégorie d’évènement: Les Mazures Autres Lieu Les Mazures Adresse Ville Les Mazures lieuville Les Mazures

Les Mazures Les Mazures https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-mazures/

Escape Game Les Mazures 2022-04-23 was last modified: by Escape Game Les Mazures Les Mazures 23 avril 2022

Les Mazures