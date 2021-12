Xertigny Xertithèque Vosges, Xertigny Escape game : les maux d’amour Xertithèque Xertigny Catégories d’évènement: Vosges

Xertithèque, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:00

Jenny, stagiaire à la Xertithèque qui préparait un quiz sur l’amour dans la littérature pour fêter la Saint-Valentin, a disparu ! Son fiancé Harry compte sur vous pour récolter les indices et l’aider à retrouver son âme sœur. Escape Game à la Xertithèque Xertithèque 2 bis rue du Commandant Saint-Sernin 88220 Xertigny Xertigny Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T21:30:00

