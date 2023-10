Escape game – Les magiciens du numérique Mairie du 17e arrondissement Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Escape game – Les magiciens du numérique Mairie du 17e arrondissement Paris, 18 octobre 2023, Paris. Le mercredi 18 octobre 2023

de 14h30 à 16h30

.Public enfants. gratuit

La mairie du 17e organise en partenariat avec Orange et les magiciens du numérique, un Escape Game dans le but de sensibiliser les enfants aux dangers d’internet. Cet évènement réservé aux enfants de 9 à 14 ans, se

déroulera en 2 sessions d’une heure (14h30 et 15h30) par groupe de 15 enfants

chacune Inscription obligatoire en raison du nombre de places

limitées : cabma17-espacespublicsespacesverts@paris.fr Mairie du 17e arrondissement 16-20, rue des Batignolles 75017 Paris Contact :

Mairie du 17e arrondissement 16-20, rue des Batignolles 75017 Paris

