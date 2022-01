ESCAPE GAME : LES FOLLES EXPÉRIENCES DU PROFESSEUR SAMSON Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

ESCAPE GAME : LES FOLLES EXPÉRIENCES DU PROFESSEUR SAMSON Le Mans, 29 janvier 2022, Le Mans. ESCAPE GAME : LES FOLLES EXPÉRIENCES DU PROFESSEUR SAMSON Médiathèque Louis-Aragon 54 Rue du Port Le Mans

2022-01-29 15:00:00 – 2022-01-29 Médiathèque Louis-Aragon 54 Rue du Port

Le Mans Sarthe Le Mans Le Professeur Samson et son assistante Eva Carme, tentent de mettre au point une redoutable arme anacoustique pour réduire la Terre au monde du silence.



Venez aider Constantin Tamarre le dernier membre de l’équipe, cobaye malgré lui, à déjouer la machination ! Faites vite, avant que la mélodie ne s’évanouisse…



Une co-création Maine Sciences et Secret’Mans, dans le cadre de Le Mans Sonore.



A partir de 10 ans.



15h

+33 2 43 47 48 78



Durée : 1h00 Médiathèque Louis-Aragon 54 Rue du Port Le Mans

