Port-Louis

Escape game Les enfants de la résistance

Médiathèque Pondichéry, le samedi 22 janvier 2022 à 18:30

Médiathèque Pondichéry, le samedi 22 janvier 2022 à 18:30

L’objectif : aider Jack, un aviateur allié, à se rendre en Angleterre. Pour cela, vous allez devoir résoudre plusieurs énigmes. Attention, les chiffres trouvés tout au long du jeu permettront d’obtenir un code secret qui vous servira pour l’étape finale ! (_Un escape game inspiré de la série de Vincent Dugomier et Benoit Ers, et réalisé en partenariat avec la Fête de la BD_)

groupe de 2 à 4 personnes toutes les demi-heure de 18h30 à 21h

Participez en famille au jeu de piste des Enfants de le Résistance ! Médiathèque Pondichéry 57 grande rue 56290 Port-Louis Port-Louis Morbihan

2022-01-22T18:30:00 2022-01-22T21:00:00

