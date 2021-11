Bergerac Bergerac 24100, Bergerac Escape game: les clés de la magie Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: 24100

Bergerac

Escape game: les clés de la magie Bergerac, 26 novembre 2021, Bergerac. Escape game: les clés de la magie Place Bellegarde Ludothèque – Espace Bellegarde Bergerac

2021-11-26 – 2021-11-26 Place Bellegarde Ludothèque – Espace Bellegarde

Bergerac 24100 escape game à la ludothèque de Bergerac : les vendredis 26 novembre et 3 décembre 2021 de 18h à 20h. A partir de 7 ans en famille. Gratuit sur inscription – pass sanitaire demandé à partir de 12 ans. Avec le thème “Les clés de la magie” animé par Caditjeu escape game à la ludothèque de Bergerac : les vendredis 26 novembre et 3 décembre 2021 de 18h à 20h. A partir de 7 ans en famille. Gratuit sur inscription – pass sanitaire demandé à partir de 12 ans. Avec le thème “Les clés de la magie” animé par Caditjeu +33 5 53 57 60 17 escape game à la ludothèque de Bergerac : les vendredis 26 novembre et 3 décembre 2021 de 18h à 20h. A partir de 7 ans en famille. Gratuit sur inscription – pass sanitaire demandé à partir de 12 ans. Avec le thème “Les clés de la magie” animé par Caditjeu CAB

Place Bellegarde Ludothèque – Espace Bellegarde Bergerac

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 24100, Bergerac Autres Lieu Bergerac Adresse Place Bellegarde Ludothèque - Espace Bellegarde Ville Bergerac lieuville Place Bellegarde Ludothèque - Espace Bellegarde Bergerac