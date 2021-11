Carquefou Médiathèque de Carquefou Carquefou, Loire-Atlantique Escape Game “Les boîtes mystérieuses” Médiathèque de Carquefou Carquefou Catégories d’évènement: Carquefou

Loire-Atlantique

Escape Game “Les boîtes mystérieuses” Médiathèque de Carquefou, 22 janvier 2022, Carquefou. Escape Game “Les boîtes mystérieuses”

Médiathèque de Carquefou, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

L’action se concentre autour de grosses boîtes à enigmes surprenantes qui ne libereront leurs secrets qu’en conjuguant les talents de tous les membres de l’équipe : odeurs, sons, toucher, mécanismes électroniques, cartes, codes, cadenas… Il faudra faire des choix justes et rapides pour arriver au bout de l’expérience !

Sur inscription. Nombre de places limité

Résolvez une énigme dans un temps limité. Médiathèque de Carquefou 22 rue André Maurois 44470 Carquefou Carquefou Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Carquefou, Loire-Atlantique Autres Lieu Médiathèque de Carquefou Adresse 22 rue André Maurois 44470 Carquefou Ville Carquefou lieuville Médiathèque de Carquefou Carquefou