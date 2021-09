Lambesc Lambesc Bouches-du-Rhône, Lambesc Escape Game “Les archéologues du futur” Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Escape Game "Les archéologues du futur" 2021-10-01 19:30:00 – 2021-10-01 Médiathèque 6 avenue de la Résistance

Lambesc Bouches-du-Rhône Lambesc

Lambesc Bouches-du-Rhône Lambesc Dans un futur lointain, des fouilles archéologiques dévoilent un bâtiment au centre de Lambesc. Des spécialistes du XXIe siècle sont réunis pour l’identifier, mais dès l’entrée dans l’édifice, tout ne se passe pas comme prévu. Les issues se retrouvent condamnées ! Les participants devront résoudre une dizaine d’énigmes de toutes sortes : cryptographie, recherche dans l’espace, cartographie, épreuve littéraire, calcul mental, manipulation de verrous… pour s’échapper du piège !

Animé par Pierre Gaulon et Sabine Lauret En avant-première du Festival de l'Imaginaire sur le thème des « Mondes d'après », la Médiathèque vous propose un Escape Game futuriste. +33 4 42 17 00 63

