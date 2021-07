Annecy Archives municipales Annecy Annecy, Haute-Savoie Escape Game : Les amoureux de la rue de Bœuf Archives municipales Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Vous devez résoudre une série de casse-têtes dans un temps imparti pour réussir à accomplir une mission. Animation conduite par Pierre Lanternier, archiviste.

Sur inscription obligatoire par mail ou par téléphone avant le 17 septembre.

L’archiviste a rangé dans la salle 10, au sous-sol, la dernière lettre adressée par Paul à Marcelle en 1943. Il a besoin de vous pour retrouver ce document émouvant. Archives municipales Annecy 3 rue du 27ème BCA Annecy Annecy Annecy Haute-Savoie

2021-09-17T17:00:00 2021-09-17T17:45:00;2021-09-17T19:00:00 2021-09-17T19:45:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T13:45:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:45:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T13:45:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:45:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:45:00

