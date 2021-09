Annecy Annecy Annecy, Haute-Savoie Escape Game : Les amoureux de la rue de Boeuf Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Escape Game : Les amoureux de la rue de Boeuf Annecy, 17 septembre 2021, Annecy. Escape Game : Les amoureux de la rue de Boeuf 2021-09-17 17:00:00 – 2021-09-17 19:00:00 Archives municipales 3 rue du 27e-BCA

Annecy Haute-Savoie Annecy L’archiviste a rangé dans la salle 10, au sous-sol, la dernière lettre adressée par Paul à Marcelle en 1943. Il ne se souvient pas où exactement. C’est un homme âgé, qui perd la mémoire, il a besoin de vous pour retrouver ce document extrêmement émouvant. archives@annecy.fr +33 4 50 33 87 79 https://www.annecy.fr/204-les-archives-municipales-a-votre-service.htm dernière mise à jour : 2021-09-06 par Ville d’Annecy

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu Annecy Adresse Archives municipales 3 rue du 27e-BCA Ville Annecy lieuville 45.90861#6.12497