Escape Game – l’énigmatique contrebandier

2022-07-12 19:30:00 – 2022-07-12 21:00:00 Depuis toujours les douaniers de Saint-Lary cherchent à connaître le visage de « Jean Brice », le célèbre contrebandier. Le gardien du musée sait que son portrait aurait été caché dans la vieille maison qui abrite aujourd’hui le musée. Serez-vous capable de découvrir quel est l’homme qui se cache derrière cette légende ? dernière mise à jour : 2022-07-08 par

