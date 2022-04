ESCAPE GAME – L’ECHAP’ EST BELLE Batz-sur-Mer, 7 juillet 2022, Batz-sur-Mer.

ESCAPE GAME – L’ECHAP’ EST BELLE Batz-sur-Mer

2022-07-07 – 2022-07-07

Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

L’échap’est belle vient à votre rencontre et vous propose de résoudre les mystères de “La légende du paludier et du trésor des Korrigans” à travers un escape game s’inspirant des légendes de notre belle région.

Jeu d’évasion grandeur nature “Escape Game”

Qu’est ce qu’un escape game?



● Une expérience exceptionnelle, innovante, divertissante, favorisant la cohésion d’équipe. C’est un bon moment garanti en famille ou entre amis, pour fêter un anniversaire, enterrer une vie de garçon/jeune fille ou encore fédérer un groupe de travail.

● Un jeu d’évasion : le but est de sortir d’une pièce en résolvant une suite d’énigmes

● Un jeu d’immersion avec une mise en scène et des décors

● Un jeu grandeur nature et en temps réel : les joueurs sont effectivement “enfermés” dans une pièce et disposent d’une durée limitée pour en sortir

● Un jeu d’équipe où la communication est essentielle

● Un savant mélange d’objets à trouver, d’énigmes à résoudre, de mécanismes et de cadenas à ouvrir et plein de surprises à découvrir

● Une expérience où chacun pourra y tester ses compétences logiques, ses capacités à communiquer, à résister à la pression du temps. Il vous faudra fouiller la pièce, trouver des indices, résoudre des énigmes, ouvrir des cadenas et trouver le moyen de sortir … ou pas.

Le concept :

Le but de ce projet est de permettre l’accessibilité de l’offre à un maximum de personnes, notamment en dehors des grandes agglomérations où les Escape Games sont moins présents. C’est pourquoi L’échap’est belle se veut itinérante et circulera dans toute la presqu’île de Guérande. C’est également notre souhait de faire découvrir les nombreuses légendes qui peuplent notre région en créant nos énigmes autour de ces contes, de la culture et des traditions de la presqu’île.

Dans une caravane décorée et mise en situation se trouvent de nombreux indices, chacun pouvant servir à résoudre une multitude d’énigmes afin de remplir votre mission. Vous serez mis à l’épreuve et confrontés à des situations inhabituelles.

Vous aurez 45 minutes pour réaliser votre mission avec l’aide de votre équipe de 2 à 5 personnes.

Présentation de l’énigme :

La légende du paludier et du trésor des Korrigans, Pierre Cavalin, paludier guérandais et père de 11 enfants, aurait rencontré la reine des Korrigans par un soir de tempête. En échange de son hospitalité et de sa grande générosité malgré son peu de richesses, la reine lui offrit la clé de la grotte des Korrigans renfermant les trésors les plus inimaginables. Son descendant, Paul, est à la recherche de ce trésor depuis des années. Il vous a contacté pour l’aider dans sa quête et empêcher que la corne d’abondance tombe entre de mauvaises mains. Saurez-vous aider Paul et sauver le trésor des Korrisans en 45 minutes ?

La caravane sera installée à Batz-sur-Mer pour la saison 2022 de 10h à 23h (sauf le 21 août jusqu’à 20h30) le :

Jeudi 7 juillet 2022 : Parc du petit Bois

Dimanche 10 juillet 2022 : Parc du petit Bois

Jeudi 14 juillet 2022 : Grande Rue

Dimanche 17 juillet 2022 : Parc du petit Bois

Jeudi 21 juillet 2022 : Grande Rue

Dimanche 24 juillet 2022 : Grande Rue

Jeudi 28 juillet 2022 : Parc du petit Bois

Dimanche 31 juillet 2022 : Parc du petit Bois

Jeudi 4 août 2022 : Parc du petit Bois

Dimanche 7 août 2022 : Grande Rue

Jeudi 11 août 2022 : Parc du petit Bois

Jeudi 18 août 2022 : Grande Rue

Dimanche 21 Août 2022 : Parc du petit Bois (jusqu’à 20h30)

Jeudi 25 août 2022 : Parc du petit Bois

Dimanche 28 août 2022 : Parc du petit Bois

Informations et réservations : contact@lechapestbelle.fr / 06 12 72 77 47

contact@lechapestbelle.fr +33 6 12 72 77 47 https://lechapestbelle.fr/

L’échap’est belle vient à votre rencontre et vous propose de résoudre les mystères de “La légende du paludier et du trésor des Korrigans” à travers un escape game s’inspirant des légendes de notre belle région.

Jeu d’évasion grandeur nature “Escape Game”

Qu’est ce qu’un escape game?



● Une expérience exceptionnelle, innovante, divertissante, favorisant la cohésion d’équipe. C’est un bon moment garanti en famille ou entre amis, pour fêter un anniversaire, enterrer une vie de garçon/jeune fille ou encore fédérer un groupe de travail.

● Un jeu d’évasion : le but est de sortir d’une pièce en résolvant une suite d’énigmes

● Un jeu d’immersion avec une mise en scène et des décors

● Un jeu grandeur nature et en temps réel : les joueurs sont effectivement “enfermés” dans une pièce et disposent d’une durée limitée pour en sortir

● Un jeu d’équipe où la communication est essentielle

● Un savant mélange d’objets à trouver, d’énigmes à résoudre, de mécanismes et de cadenas à ouvrir et plein de surprises à découvrir

● Une expérience où chacun pourra y tester ses compétences logiques, ses capacités à communiquer, à résister à la pression du temps. Il vous faudra fouiller la pièce, trouver des indices, résoudre des énigmes, ouvrir des cadenas et trouver le moyen de sortir … ou pas.

Le concept :

Le but de ce projet est de permettre l’accessibilité de l’offre à un maximum de personnes, notamment en dehors des grandes agglomérations où les Escape Games sont moins présents. C’est pourquoi L’échap’est belle se veut itinérante et circulera dans toute la presqu’île de Guérande. C’est également notre souhait de faire découvrir les nombreuses légendes qui peuplent notre région en créant nos énigmes autour de ces contes, de la culture et des traditions de la presqu’île.

Dans une caravane décorée et mise en situation se trouvent de nombreux indices, chacun pouvant servir à résoudre une multitude d’énigmes afin de remplir votre mission. Vous serez mis à l’épreuve et confrontés à des situations inhabituelles.

Vous aurez 45 minutes pour réaliser votre mission avec l’aide de votre équipe de 2 à 5 personnes.

Présentation de l’énigme :

La légende du paludier et du trésor des Korrigans, Pierre Cavalin, paludier guérandais et père de 11 enfants, aurait rencontré la reine des Korrigans par un soir de tempête. En échange de son hospitalité et de sa grande générosité malgré son peu de richesses, la reine lui offrit la clé de la grotte des Korrigans renfermant les trésors les plus inimaginables. Son descendant, Paul, est à la recherche de ce trésor depuis des années. Il vous a contacté pour l’aider dans sa quête et empêcher que la corne d’abondance tombe entre de mauvaises mains. Saurez-vous aider Paul et sauver le trésor des Korrisans en 45 minutes ?

La caravane sera installée à Batz-sur-Mer pour la saison 2022 de 10h à 23h (sauf le 21 août jusqu’à 20h30) le :

Jeudi 7 juillet 2022 : Parc du petit Bois

Dimanche 10 juillet 2022 : Parc du petit Bois

Jeudi 14 juillet 2022 : Grande Rue

Dimanche 17 juillet 2022 : Parc du petit Bois

Jeudi 21 juillet 2022 : Grande Rue

Dimanche 24 juillet 2022 : Grande Rue

Jeudi 28 juillet 2022 : Parc du petit Bois

Dimanche 31 juillet 2022 : Parc du petit Bois

Jeudi 4 août 2022 : Parc du petit Bois

Dimanche 7 août 2022 : Grande Rue

Jeudi 11 août 2022 : Parc du petit Bois

Jeudi 18 août 2022 : Grande Rue

Dimanche 21 Août 2022 : Parc du petit Bois (jusqu’à 20h30)

Jeudi 25 août 2022 : Parc du petit Bois

Dimanche 28 août 2022 : Parc du petit Bois

Informations et réservations : contact@lechapestbelle.fr / 06 12 72 77 47

Batz-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-15 par