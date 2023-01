ESCAPE GAME : LE VOYAGEUR PERDU Mayenne Mayenne Catégorie d’Évènement: Mayenne

Mayenne Un bibliothécaire un peu bizarre, des énigmes laissées par un mystérieux voyageur, des pièces de vaisseau à retrouver…

Retroussez vos manches et affutez vos méninges pour relever le défi de ce jeu familial ! A partir de 9 ans

Réservations au 02 43 11 19 71 La médiathèque du Grand Nord propose pendant les vacances scolaire un escape game +33 2 43 11 19 71 https://www.legrandnord.fr/ Médiathèque – Le Grand Nord Esplanade François Mitterrand Mayenne

